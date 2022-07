Parco Pinocchio insicuro e decadente | l’appello al sindaco del consigliere Avella

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ripristinare i livelli minimi di dignità, vivibilità e sicurezza del”: ilcomunale Gennarolancia un appello alVincenzo Napoli. Gennarodichiara: “Ilversa da tempo in condizioni inaccettabili. L’area è degradata, insicura, sporca e – per ampi tratti – pericolosa. La situazione peggiora di giorno in giorno”.elenca: “Manutenzione ordinaria assente, un numero crescente di lampade pubbliche fulminate, area del parcheggio dissestata, buia e pericolosa; perdite e sprechi d’acqua insopportabili (addirittura alcuni getti dell’innaffiamento sono orientati in maniera sbagliata), immondizia diffusa e sporcizia; viali spesso trasformati in ...

ottopagine : Degrado al Parco Pinocchio, Avella: 'Insicuro e decadente'. L'appello al sindaco #Salerno - salernonotizie : Parco Pinocchio: rifacimento marciapiedi Via Irno e Viale Gramsci - ottopagine : Manutenzione Parco Pinocchio: rifacimento marciapiedi e nuovi percorsi LVE #Salerno - GrandiGiardini : REMAKE - Dal 09/07/2022 al 28/08/2022 Parco di Pinocchio - Parco Policentrico Collodi-Pinocchio Collodi Pistoia (T… - wonderraffa : RT @intoscana: Arriva la #App per dare vita a Pinocchio. Grazie alla realtà aumentata i visitatori del parco di Pescia dedicato al celebre… -

Zerottonove.it

Per agosto abbiamo scelto di proporre un mix tra musica e prosa, portando per la prima volta alRocca anche uno spettacolo per bambini: quello, bellissimo, ispirato alla favola die ...Salerno . Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Irno e Viale Gramsci, al. Un intervento fortemente atteso dai tanti cittadini e annunciato dal consigliere comunale Rino Avella. 'Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria che adeguerà la zona ... Salerno, Parco Pinocchio: rifacimento marciapiedi via Irno e viale Gramsci Il Parco Pinocchio di Salerno si rifà il look. Ad annunciarlo attraverso un post su Facebook è il Consigliere Rino Avella, presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport al Comune di Sale ...Daniela Poggi sceglie Collodi per il debutto del suo nuovo spettacolo "C’era una volta un pezzo di legno!" Al Giardino Garzoni con ingresso libero il 28 e 29 luglio ...