Papa Francesco | “La Chiesa guarisca | non si difenda dalla verità”

ROMA – Sulle rive erbose del Lago Sant'Anna, a circa 72 km a ovest di Edmonton, meta ogni anno di un pellegrinaggio cattolico dalla fine del XIX secolo proprio nell'odierna festa della santa, Papa Francesco lancia un molteplice appello ad ascoltare il "battito materno" della terra, a una fraternità basata sull'unione "dei distanti", a una Chiesa che non si trinceri nella difesa dell'istituzione a dispetto della "ricerca della verità". E ai "fratelli indigeni" dice: "Siete preziosi per me e per la Chiesa". Ci sono tanti appartenenti alle comunità autoctone, infatti, tra i circa diecimila che partecipano a questo tradizionale 'Lac Ste. Anne Pilgrimage', e – in un'atmosfera da sagra 'country' – si uniscono ai pellegrini provenienti soprattutto dal Canada e dagli Stati Uniti

Corriere : Il Papa in Canada indossa il copricapo indiano e chiede perdono ai nativi - Tg3web : Il significato del viaggio di Papa Francesco in Canada. Il tema dei migranti in campagna elettorale. Ospite al Tg3… - vaticannews_it : Circa 50mila persona alla Messa con il #Papa. Nel giorno della festa dei Santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù, l'… - Noname63840335 : RT @GenCar5: #Francesco in Canada con i nativi chiede perdono. Il Papa è al di là del negazionismo occidentalista. Il Papa rifiuta la conte… - S4TeLL1te_ : RT @peterpunkasspa1: avevo visto qualcuno dire che harry quando parla in italiano sembra papa francesco e si aveva ragione -