"Papà è morto". Lutto nel cinema italiano: l'attore perde il padre, anche lui volto dello spettacolo

Lutto nella televisione e nel cinema italiani. Un grande attore se n'è andato per sempre lasciando un dolore immenso a tutti e soprattutto a suo figlio, anche lui un attore molto noto a livello nazionale. Una perdita davvero notevole per il nostro Paese. Colui che purtroppo è passato a miglior vita è Antonio Casagrande, che già da quando aveva solamente 6 anni si era immerso nel mondo della recitazione. Lo si ricorda per essere stato il bambino della Madama Butterfly. Ma poi da lì in avanti ci sono stati solamente successi per lui. Un Lutto quello che ha colpito la televisione e il cinema. Antonio Casagrande è morto e con lui l'Italia perde uno degli esponenti più interessanti, che aveva lavorato con la storica compagnia di Eduardo De Filippo.

E' morto l'attore Antonio Casagrande, papà di Maurizio, esordì con Eduardo De Filippo

Ci lascia l'attore napoletano Antonio Casagrande, aveva 91 anni, figlio di un attore di prosa e di una corista del San Carlo di Napoli, esordisce all'età di 6 anni, interpretando un bambino nella Madama Butterfly.