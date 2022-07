Pallanuoto | Paolo Barelli | “Complimenti a tutti ed ora il prossimo obiettivo sono gli Europei”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Italia ha vinto per la prima volta nella sua storia la World League di. Un successo storico per il Settebello azzurro che ha battuto in finale a Strasburgo gli Stati Uniti per 13-9. Alla nostra nazionale mancava proprio solo questo titolo dopo aver messo in bacheca tre Olimpiadi, quattro Mondiali, treed una Coppa del Mondo. In finale gli azzurri hanno fatto valere la loro maggior forza nel secondo tempo, dopo che i primi due quarti si erano chiusi in parità sul 4-4. E’ stato un torneo veramente straordinario per l’Italia, che ha avuto probabilmente in finale un avversario più agevole rispetto a quarti di finale e semifinale, dove ha saputo battere prima la Serbia e poi la Spagna, prendendosi la rivincita della sconfitta nella finale mondiale di qualche settimana fa., CAMPIONI DI TUTTO! Il Settebello ...