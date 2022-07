Pallanuoto, Italia-Stati Uniti in tv oggi: canale, orario e diretta streaming finale Final Eight World League maschile 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutto pronto per Italia-Stati Uniti, partita valevole come Finale per l’oro della Final Eight di World League maschile 2022 di Pallanuoto. Gli azzurri allenati dal ct Sandro Campagna hanno battuto di misura i campioni del mondo della Spagna e si apprestano ad affrontare ora la nazionale a stelle strisce, che ha invece eliminato la Francia e che già aveva battuto il Settebello ai gironi. Chi si aggiudicherà la vittoria quest’oggi? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 27 luglio a Strasburgo, in Francia. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA RISULTATI e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutto pronto per, partita valevole comeper l’oro delladidi. Gli azzurri allenati dal ct Sandro Campagna hanno battuto di misura i campioni del mondo della Spagna e si apprestano ad affrontare ora la nazionale a stelle strisce, che ha invece eliminato la Francia e che già aveva battuto il Settebello ai gironi. Chi si aggiudicherà la vittoria quest’? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 27 luglio a Strasburgo, in Francia. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA RISULTATI e ...

