Ostello della Gioventù Ave Gratia Plena, asta deserta

di Erika Noschese

Proroga dei termini per la concessione dell'immobile Ave Gratia Plena Minor da adibire ad Ostello della Gioventù. Il provvedimento è stato firmato dal servizio provveditorato Patrimonio del Comune di Salerno che, – con delibera di Giunta Comunale del 20 marzo 2022 ha fornito indirizzo di indire una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in locazione della struttura "Ave Gratia Plena Minor" per la durata di nove anni, rinnovabile, ricorrendone le condizioni, una sola volta come da legge, da destinare ad uso esclusivo di "Ostello per la Gioventù", con possibilità per l'Ente di riservarsi l'utilizzo del cortile interno per almeno 30 giorni all'anno per iniziative proprie e/o patrocinate.

