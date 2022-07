Oroscopo Branko di Mercoledì 27 Luglio 2022 | Pesci incerto

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’diper oggi,27Ariete Sono giorni matti per l’amore, i vostri sentimenti sono instabili. Toro Luna arriva in un momento propizio e vi permetti di risvegliare l’animo. Gemelli Siete in cerca di avventure. Cancro Mattina nel segno del buonumore. Sul posto di lavoro siete giù di corda. Leone Il weekend è ben lontano, dovete mantenere la calma. Vergine Le vacanze possono spazzare via le preoccupazioni. Bilancia Luna non è favorevole ma Giove vi aiuta negli affari. Scorpione Chi è impegnato in una relazione può vivere momenti di tensione. Sagittario Sentimenti giù in questo periodo ma potete consolarvi con nuove opportunità di affari. Capricorno Dall’anno prossimo nuove soddisfazioni per chi lavora. Acquario Calma piatta sul luogo ...

