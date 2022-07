Opel Kadett e Astra - Resistenza station wagon | da 11 generazioni - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La, rinnovata di recente, è uno dei grandi classici del segmento C, nonché una delle poche vere anti-Golf presenti sul mercato, un po' come lo era stata la sua progenitrice. Tra quest'ultima e la sua erede sono stati prodotti circa 25 milioni di esemplari, di cui 5,8 milioni in versione. Ma in Italia quest'ultima è più richiesta: da anni, infatti, risulta la variante preferita di questa famiglia, così come è destinata a esserlo, molto probabilmente, la nuovaSports Tourer, cui rendiamo omaggio ripercorrendo la storia delledel marchio del Blitz, dallaCaravan del 1963 a oggi.