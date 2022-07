Omicidio Chiara Gualzetti | sui social foto del 16enne che l’ha uccisa | aperta inchiesta

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La Procura per i minorenni di Bologna ha aperto un fascicolo per chiarire quanto denunciato dal padre di, la sedicenneil 27 agosto 2021 a Monteveglio da un coetaneo. L’uomo, Vincenzo, ha spiegato di aver ricevuto immagini e post pubblicati suiche contengono parole oltraggiose nei confronti della figlia, conscattate direttamente dal carcere minorile di Bologna. In una di questeè ritratto, mentre fa il simbolo della vittoria, anche il giovane accusato di avere ucciso la figlia. Intanto, il gup del tribunale per i minorenni ha condannato il ragazzo a 16 anni e 4 mesi di carcere peraggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima. Il pm aveva chiesto una ...

... aveva chiesto due mesi in più, 16 anni e 6 mesi, perpluriaggravato (premeditazione, futili motivi, minore età della vittima) e per il porto del coltello con cuiè stata colpita, il ...... 16 anni e 6 mesi) il ragazzo imputato per l'diGualzetti, la studentessa picchiata e uccisa a coltellate da un coetaneo il 27 giugno del 2021 " a pochi giorni dal suo 16° compleanno "...Bologna, 27 luglio 2022 - 'La giustizia per me è un'altra cosa, ma sì, possiamo dire che giustizia è stata fatta. Mentre sulla famiglia del giovane imputato recrimina: 'Mi conoscono da anni, conosceva ...