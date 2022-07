Oggi 27 luglio, San Celestino I: il Papa amico di Sant’Agostino (Di mercoledì 27 luglio 2022) E’ stato il 43º vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica. amico fraterno di Sant’Agostino e, si dice, che abbia vissuto per un certo periodo a Milano con Sant’Ambrogio. Succede a Papa Bonifacio I e muore, presumibilmente, dopo aver stato al soglio pontificio solo per nove anni. 27 luglio: Celestino, l’amico di Agostino In L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 27 luglio 2022) E’ stato il 43º vescovo di Roma edella Chiesa cattolica.fraterno die, si dice, che abbia vissuto per un certo periodo a Milano con Sant’Ambrogio. Succede aBonifacio I e muore, presumibilmente, dopo aver stato al soglio pontificio solo per nove anni. 27, l’di Agostino In L'articolo proviene da La Luce di Maria.

