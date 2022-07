Nuovo studio di Greenpeace: nei telegiornali italiani le notizie sul clima sono meno dell'1% (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fanalino di coda il TG La7 e il TG4, che in media hanno parlato di cambiamenti climatici appena una volta ogni due mesi. Non molto più confortante l'operato delle trasmissioni televisive di ... Leggi su ecodallecitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fanalino di coda il TG La7 e il TG4, che in media hanno parlato di cambiamentitici appena una volta ogni due mesi. Non molto più confortante l'operatoe trasmissioni televisive di ...

