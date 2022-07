Nuoto, Federica Pellegrini sarà presente nella Commissione atleti della FINA (Di mercoledì 27 luglio 2022) Svestiti i panni dell’atleta di altissimo livello, Federica Pellegrini si fa largo a livello dirigenziale. L’ex campionessa del Nuoto nostrano, dopo aver lasciato l’attività agonistica a fine 2021 e disputato le sue ultime Olimpiadi a Tokyo (cinque), sta avendo non poche soddisfazioni fuori dalla vasca. Federica, infatti, è stata eletta nella Commissione atleti del CIO fino alle Olimpiadi Estive di Los Angeles 2028. Grazie a questo incarico è diventata membro di Giunta Coni e del Consiglio nazionale. Pellegrini, successivamente, è stata coinvolta nel ruolo di dirigente nei Giochi invernali di Pechino 2022, battendosi su tematiche piuttosto importanti nelle riunioni che l’hanno vista coinvolta, come quella delle pari opportunità. Per questo non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Svestiti i panni dell’atleta di altissimo livello,si fa largo a livello dirigenziale. L’ex campionessa delnostrano, dopo aver lasciato l’attività agonistica a fine 2021 e disputato le sue ultime Olimpiadi a Tokyo (cinque), sta avendo non poche soddisfazioni fuori dalla vasca., infatti, è stata elettadel CIO fino alle Olimpiadi Estive di Los Angeles 2028. Grazie a questo incarico è diventata membro di Giunta Coni e del Consiglio nazionale., successivamente, è stata coinvolta nel ruolo di dirigente nei Giochi invernali di Pechino 2022, battendosi su tematiche piuttosto importanti nelle riunioni che l’hanno vista coinvolta, come quella delle pari opportunità. Per questo non ...

