"Nove punti di vantaggio, si vince sempre": sondaggio, una clamorosa verità sul centrodestra (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se il centrodestra si presenta unito alle elezioni del 25 settembre, due sono oggi i possibili ostacoli sulla strada che lo separa da palazzo Chigi. Il primo è la reazione dei suoi elettori tradizionali alla crisi di governo. Quella di importanti ministri e parlamentari di Forza Italia la stiamo vedendo: abbandonano il partito e la coalizione, accusandoli di aver fatto cadere l'esecutivo guidato dall'italiano più apprezzato nel mondo. La domanda quindi è: quanti la pensano come loro? Ci sono italiani di centrodestra pronti a voltare la faccia ai partiti che hanno votato sinora perché li ritengono colpevoli di "draghicidio"? Il secondo ostacolo è rappresentato dal raggruppamento nel quale dovrebbero entrare quegli stessi illustri fuoriusciti e che pare destinato ad allearsi col Pd. Quanti voti può togliere questo ipotetico «fronte repubblicano» alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se ilsi presenta unito alle elezioni del 25 settembre, due sono oggi i possibili ostacoli sulla strada che lo separa da palazzo Chigi. Il primo è la reazione dei suoi elettori tradizionali alla crisi di governo. Quella di importanti ministri e parlamentari di Forza Italia la stiamo vedendo: abbandonano il partito e la coalizione, accusandoli di aver fatto cadere l'esecutivo guidato dall'italiano più apprezzato nel mondo. La domanda quindi è: quanti la pensano come loro? Ci sono italiani dipronti a voltare la faccia ai partiti che hanno votato sinora perché li ritengono colpevoli di "draghicidio"? Il secondo ostacolo è rappresentato dal raggruppamento nel quale dovrebbero entrare quegli stessi illustri fuoriusciti e che pare destinato ad allearsi col Pd. Quanti voti può togliere questo ipotetico «fronte repubblicano» alla ...

fattoquotidiano : Crisi di governo, Silvestri (M5s): “Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po’ dura. Per ora solo in… - davidallegranti : C'è Beppe Conte che ora insiste con il Pd, a occhio sta per presentare nove punti anche a Enrico Letta - giuseppeg1973 : RT @BubuCc3: Caro @EnricoLetta, che stai facendo tanto lo sbruffone, e pensare che i nove punti presentati da @GiuseppeConteIT erano tutto… - JolietJackBlues : RT @Antonella_O_O: @matteorenzi Draghi ha preferito defilarsi per non approvare i nove punti di Conte Chi non sta con la gente non è gradit… - laforzasiacont : @GiuseppeConteIT I nove punti di giuseppi: punto uno=mantenimento di tutte le poltrone; punti da due a nove=vedi il punto uno -