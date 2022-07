'Nove punti di vantaggio, si vince sempre': sondaggio, una clamorosa verità sul centrodestra (Di mercoledì 27 luglio 2022) Numeri simili li ha diffusi ieri sera il tg di La7, dando conto della rilevazione fatta dall'istituto Swg , anch'essa realizzata dopo la crisi di governo. Secondo questo sondaggio, Fdi è il ... Leggi su citymilano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Numeri simili li ha diffusi ieri sera il tg di La7, dando conto della rilevazione fatta dall'istituto Swg , anch'essa realizzata dopo la crisi di governo. Secondo questo, Fdi è il ...

fattoquotidiano : Crisi di governo, Silvestri (M5s): “Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po’ dura. Per ora solo in… - davidallegranti : C'è Beppe Conte che ora insiste con il Pd, a occhio sta per presentare nove punti anche a Enrico Letta - raimond24164092 : @DErricoSergio @EnricoLetta I 5 cosi hanno presentato un programma chiaro in nove punti: Lei a parte la vela, le po… - rombi_ti : RT @mikytooday1: @erretti42 @rombi_ti No, Trasformismo puro. Da agenda Draghi è diventata agenda sociale ?? hanno imparato una parola di sx… - mikytooday1 : @erretti42 @rombi_ti No, Trasformismo puro. Da agenda Draghi è diventata agenda sociale ?? hanno imparato una parola… -