Non solo Elodie, anche Michele Bravi al Lido con 'Amanda' (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Non solo l'esordio di Elodie alla Mostra del Cinema di Venezia in 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa, che verrà presentato in concorso nella sezione Orizzonti. anche un altro cantante, Michele Bravi, fa il suo esordio da attore in un lungometraggio cinematografico in un film che verrà presentato nella sezione Orizzonti Extra al Lido. Si tratta di 'Amanda', originale opera prima della giovane regista, sceneggiatrice e scrittrice Carolina Cavalli. Bravi aveva già preso parte in passato a delle serie tv ('La Compagnia del Cigno' nel 2019 e 'Monterossi' nel 2021) ma 'Amanda' è il primo film per il cinema in cui recita, al fianco delle due protagoniste Benedetta Porcaroli e Galatea Bellugi.

