"Non ho colto...". La giustificazione "no sense" della Boldrini sulla foto sessista della Meloni (Di mercoledì 27 luglio 2022) La deputata Pd, solitamente agguerrita nel rintracciare le discriminazioni, stavolta non ha battuto ciglio: "foto sessista? È un'interpretazione alla quale io veramente non ero arrivata"

