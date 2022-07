Nicola Finco | il leghista che si sente in diritto di dire che “da una coppia omosessuale difficilmente nasce qualcosa”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo aver affermato che “da una”, il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto– in quota Lega – si è difeso dagli attacchi che gli sono piovuti addosso pensando di buttarla in caciara: “Capisco che in un clima elettorale si voglia sollevare a tutti i costi la polemica, era una frase detta per smorzare le polemiche e ricondurre la discussione sul tema all’ordine del giorno, vale ail programma triennale per la famiglia – ha spiegato l’esponente locale della Lega – si parlava di natalità, e dal puro senso biologico da unanon puòre un figlio”. Se l’affermazione è omofoba non è colpa di chi l’ha ...

La prima a saltare sullo scranno stata la consigliera d'opposizione Elena Ostanel (Il Veneto Che Vogliamo) che definisce inaccettabile quello del vice presidente del consiglio regionale...E non è detto che non spunti un ulteriore nome forte: quello di, vicepresidente del consiglio regionale, vicino a Lorenzo Fontana e pare non più in grande sintonia con Zaia. Si vocifera ...Il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, durante la discussione in Aula del programma triennale per le politiche per la famiglia, si è ...VENEZIA - «Da una coppia omosessuale difficilmente nasce qualcosa». La frase, pronunciata oggi nell'aula del Consiglio regionale del Veneto dal vicepresidente, Nicola ...