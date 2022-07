Nessuna pietà per la madre, assassina, della piccola Diana (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel medioevo esisteva una brutale forma di supplizio dei condannati a morte, detta gibbeting (“ingabbiamento”), consistente nel rinchiudere il reo in una gabbia e lasciarlo morire di stenti. Una morte terribile, lenta, dilaniante, peggiore di qualunque altra concepibile da essere umano. Chi pensava che, nel XXI secolo, dovessimo assistere ad un’esecuzione di questo tipo, per giunta su un bambino? La mente ripudia i dettagli strazianti della fine della piccola Diana, 18 mesi, la cui prigione è stata un lettino con le sbarre nel quale la ‘madre’ (ma non la chiamerò più così, nel rispetto di un termine che con questa donna non ha alcunché da spartire) l’ha lasciata sei interminabili giorni, dopo essersi allontanata per raggiungere il fidanzato nella bergamasca. L’aveva dotata di un biberon con del ... Leggi su panorama (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel medioevo esisteva una brutale forma di supplizio dei condannati a morte, detta gibbeting (“ingabbiamento”), consistente nel rinchiudere il reo in una gabbia e lasciarlo morire di stenti. Una morte terribile, lenta, dilaniante, peggiore di qualunque altra concepibile da essere umano. Chi pensava che, nel XXI secolo, dovessimo assistere ad un’esecuzione di questo tipo, per giunta su un bambino? La mente ripudia i dettagli straziantifine, 18 mesi, la cui prigione è stata un lettino con le sbarre nel quale la ‘’ (ma non la chiamerò più così, nel rispetto di un termine che con questa donna non ha alcunché da spartire) l’ha lasciata sei interminabili giorni, dopo essersi allontanata per raggiungere il fidanzato nella bergamasca. L’aveva dotata di un biberon con del ...

