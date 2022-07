Nessun allarme gas, ecco il piano dell'Italia per far fronte alla riduzione dei flussi dalla Russia (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'Italia non avrà bisogno di un drastico contenimento della domanda di gas da parte del settore industriale. E anche ipotizzando una interruzione dei flussi dalla Russia a novembre il deficit sarà ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'non avrà bisogno di un drastico contenimentoa domanda di gas da parte del settore industriale. E anche ipotizzando una interruzione deia novembre il deficit sarà ...

Giorgiolaporta : Non ricordo Matteotti partecipare sorridente alle feste del #Duce. Eppure ho visto #Letta alla festa della #Meloni.… - Avvenire_Nei : L'allarme. Troppi minori 'rubati' dall'Italia. Genitori disperati: nessun aiuto - silentman68 : RT @Giorgiolaporta: Non ricordo Matteotti partecipare sorridente alle feste del #Duce. Eppure ho visto #Letta alla festa della #Meloni. Non… - abigs1962 : RT @Giorgiolaporta: Non ricordo Matteotti partecipare sorridente alle feste del #Duce. Eppure ho visto #Letta alla festa della #Meloni. Non… - GianpaoloZatti : RT @Giorgiolaporta: Non ricordo Matteotti partecipare sorridente alle feste del #Duce. Eppure ho visto #Letta alla festa della #Meloni. Non… -