Nei Pronto Soccorso mancano 4 200 medici | se ne dimettono 100 al mese

Agenzia_Ansa : Nei Pronto Soccorso italiani mancano circa 4.200 medici, secondo i dati dello scorso novembre della Società Italian… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Nei Pronto Soccorso italiani mancano circa 4.200 medici, secondo i dati dello scorso novembre della Società Italiana di M… - antbar12 : RT @Piccoitalia: Essere omertosi porta dei sacrifici - Raffael13409174 : RT @LaNotiziaTweet: La Sanità prima di tutto, ma solo a chiacchiere. I Pronto soccorso italiani sono allo stremo. Mancano oltre quattromila… - DessiSelvaggia : RT @ErmannoKilgore: #ElezioniPolitiche2022 I Medici ospedalieri italiani sono pagati il 43% in meno della media europea,infatti stanno anda… -

...a veder ripartire in autunno l'ormai celebre programma. Sembra che il duo sia ormai rodato e che Carlo Conti punti parecchio su Samira Lui , coinvolgendolasuoi progetti televisivi: ...... il 58% degli adolescenti (69,4% delle femmine) sostiene chedue anni di pandemia ha mangiato ... Inoltre è aumentato il disagio psicologico, aumento degli accessi alsoccorso, richieste di ...Gli addetti ai lavori parlano della "peggiore estate da quando esiste l'Emergenza Urgenza". Aumenta "con le stesse proporzioni" anche il numero di pazienti che resta a lungo in Pronto Soccorso in atte ...Per la Simeu (Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza), è la peggiore estate di sempre, nel 2022 si sono già dimessi 600 medici (ANSA) ...