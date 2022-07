Nei Pronto soccorso italiani mancano oltre quattromila medici (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nei Pronto soccorso italiani mancano circa 4.200 medici. A denunciarlo è la Società Italiana di medicina d’Emergenza Urgenza (Simeu) riferendo dati che risalgono a novembre. Sono già 600, invece, i medici che nel 2022 si sono dimessi, al drammatico ritmo di circa 100 unità al mese. Sono già 600 i medici in servizio nei Pronto soccorso che nel 2022 si sono dimessi Garantire le cure di urgenza, sottolinea Simeu denunciando la carenza di medici nei Pronto soccorso degli ospedali italiani, è, dunque, sempre più difficile, anche perché le richieste di aiuto sono aumentate (in media del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Gli addetti ai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Neicirca 4.200. A denunciarlo è la Società Italiana dina d’Emergenza Urgenza (Simeu) riferendo dati che risalgono a novembre. Sono già 600, invece, iche nel 2022 si sono dimessi, al drammatico ritmo di circa 100 unità al mese. Sono già 600 iin servizio neiche nel 2022 si sono dimessi Garantire le cure di urgenza, sottolinea Simeu denunciando la carenza dineidegli ospedali, è, dunque, sempre più difficile, anche perché le richieste di aiuto sono aumentate (in media del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Gli addetti ai ...

