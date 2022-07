Negli Stati Uniti si indaga sul ruolo di Trump per ribaltare l'esito delle elezioni del 2020 (Di mercoledì 27 luglio 2022) È “la più grande indagine della storia”. Così – in un'intervista a Nbc news – il procuratore generale Merrick Garland ha definito il lavoro del dipartimento di Giustizia nell'ambito delle indagini sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2020. Secondo quanto rivelato dal Washington post, il dipartimento avrebbe già cominciato a raccogliere informazioni sul ruolo dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump Negli attacchi, ma non solo. I pubblici ministeri federali stanno indagando in merito al ruolo dello stesso Trump, oltre che dei suoi avvocati e dei suoi stretti sostenitori, in seguito all'esito delle elezioni 2020. Ai testimoni, tra cui due ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) È “la più grande indagine della storia”. Così – in un'intervista a Nbc news – il procuratore generale Merrick Garland ha definito il lavoro del dipartimento di Giustizia nell'ambitoindagini sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Secondo quanto rivelato dal Washington post, il dipartimento avrebbe già cominciato a raccogliere informazioni suldell'ex presidente degliDonaldattacchi, ma non solo. I pubblici ministeri federali stannondo in merito aldello stesso, oltre che dei suoi avvocati e dei suoi stretti sostenitori, in seguito all'. Ai testimoni, tra cui due ...

juventusfc : Las Vegas ?? Dallas ?? Los Angeles ?? È iniziato il tour della Juve negli Stati Uniti ???? #JuveOnTheRoad powered by… - juventusfc : Innamorarsi di Los Angeles ?? Il riassunto del giorno 3 di tour negli Stati Uniti ???????? #JuveOnTheRoad - juventusfc : La Juventus ha tifosi in tutto il mondo ?? Facciamo un viaggio oltreoceano per scoprire i nostri Official Fan Club negli Stati Uniti ???? - Nene9294 : RT @italianarmyfam_: ??Weverse Live trasmetterà l’ esibizione di JHOPE al Lollapalooza! Quest’anno il Lollapalooza ha scelto di mandare in… - pgl_ve : RT @ozlem27531878: La risposta dell'Italia al #TigrayGenocide è stata vergognosa. Fino a 500.000 Tigray sono stati uccisi negli ultimi #629… -