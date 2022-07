Nasce NFL+ (ma si potrà vedere solo su tablet e smartphone)

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La NFL lancia, un servizio di streaming Wall Street Journal, di Joe Flint, pag. 1 La National Football League entra nella guerra dello streaming con, un servizio di abbonamento diretto ai consumatori, lanciato lunedì, che includerà l’accesso alle partite in diretta della stagione regolare e dei playoff. La mossa è un altro segno del fatto che la NFL considera lo streaming la chiave del suo successo a lungo termine. Mentre la lega continua a ottenere un’audience enorme e i diritti dalle reti tradizionali come ESPN di Walt Disney Co, NBC di Comcast Corp, CBS di Paramount Global e Fox Corp, il commissario Roger Goodell ha detto che è il momento di piantare la sua bandiera nello streaming. “Stiamo guardando alle piattaforme future”, ha dichiarato Goodell in un’intervista. “Dobbiamo essere presenti con i nostri contenuti”, ha aggiunto. ...