Nasa, nuovo metodo per scovare gli alieni: potrebbe richiedere fino a 25 anni (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Nasa ha recentemente fatto sapere di aver individuato un metodo che probabilmente consentirà di scovare gli alieni: un'idea all'avanguardia che nei prossimi 25 anni rischia di svelarci finalmente molti segreti riguardo alla presenza di vita intelligente nel cosmo. LEGGI ANCHE :– Allarme tempesta solare, la Terra dovrebbe essere colpita nei prossimi giorni Utilizzare il Sole come una lente per scovare eventuali civiltà aliene nel nostro universo: è questa l'idea della Nasa per un progetto ambizioso che potrebbe durare fino a 25 anni per poter essere realizzato e fornire finalmente risposte. Photo Credits: Shutterstock

