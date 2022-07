Napoli, rilancio del West Ham per Zielinski: i dettagli della nuova offerta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo il no del Napoli alla prima offerta, il West Ham sta preparando un rilancio per Piotr Zielinski: secondo il Corriere dello Sport gli Hammers... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo il no delalla prima, ilHam sta preparando unper Piotr: secondo il Corriere dello Sport gli Hammers...

infoitsport : Fabian rifiuta (ancora) il West Ham: in arrivo il rilancio del Napoli per il rinnovo - infoitsport : REPUBBLICA - Fabian rifiuta il West Ham, il Napoli è pronto al rilancio per il rinnovo di contratto - luigi_palu : RT @TvRicicla: Un protocollo d'intesa per sviluppare nuovi sistemi di #raccoltadifferenziata dei #rifiuti da adattare ai vari quartieri del… - infoitsport : Calciomercato Napoli, rilancio monstre West Ham per Zielinski - infoitsport : Napoli, rilancio del West Ham per Zielinski: il polacco non è convinto della destinazione -