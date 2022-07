Napoli, quattro amichevoli internazionali in diretta PPV su Sky Sport 251 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Scopriamo il nuovo Napoli di Luciano Spalletti in campo e in pay per view su Sky: mercoledì 27 luglio la prima amichevole contro l'Adana Demirspor, squadra turca allenata da Montella con Balotelli prima stella. Le altre tre partite con squadre spagnole: il 31 luglio contro il Mallorca, il 3 agosto tocca al Girona, infine il 6 agosto, a una settimana dall'inizio del campionato, si chiude contro l'Espanyol. Tutte le 4 amichevoli si giocheranno allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (disponibili su Primafila a... Leggi su digital-news (Di mercoledì 27 luglio 2022) Scopriamo il nuovodi Luciano Spalletti in campo e in pay per view su Sky: mercoledì 27 luglio la prima amichevole contro l'Adana Demirspor, squadra turca allenata da Montella con Balotelli prima stella. Le altre tre partite con squadre spagnole: il 31 luglio contro il Mallorca, il 3 agosto tocca al Girona, infine il 6 agosto, a una settimana dall'inizio del campionato, si chiude contro l'Espanyol. Tutte le 4si giocheranno allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (disponibili su Primafila a...

C01610695Simone : @InsiderLazio Secondo te perché la Lazio non viene considerata visto che nelle varie griglie non viene messa nelle… - sportli26181512 : Diretta #Napoli-#Adana ore 20:30: dove vederla in tv e streaming: Primo dei quattro test internazionali per la squa… - sscalcionapoli1 : Tardelli: “A Napoli ci si accontenta, a De Laurentiis basta arrivare tra le prime quattro…” - sscalcionapoli1 : Antonelli: “Kvaratskhelia mi piace molto, credo che il Napoli possa arrivare tra le prime quattro”… - GiulianoAlbert : Uguale alle presentazioni che fa la dirigenza del Napoli, davanti a quattro bottigliette di acqua Lete -