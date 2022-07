Napoli, la mamma del 15enne accoltellato: «Mio figlio è ancora grave, ?donate sangue per lui» (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Mio figlio non sarebbe qui senza le trasfusioni che gli hanno salvato la vita». A parlare con riconoscenza e commozione, è Luisa, la mamma di C.M., il 15enne gravemente ferito... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Mionon sarebbe qui senza le trasfusioni che gli hanno salvato la vita». A parlare con riconoscenza e commozione, è Luisa, ladi C.M., ilmente ferito...

- rep_napoli : 15enne accoltellato a Napoli, appello della mamma: 'Donate sangue' [aggiornamento delle 18:36] -