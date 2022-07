Napoli, Kim ha firmato. Contratto di tre anni più opzione per il prolungamento (Di mercoledì 27 luglio 2022) Napoli, il coreano Kim ha firmato Kim ha firmato il Contratto che lo legherà al Napoli, base di tre anni con opzione per attivare ulteriori … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 27 luglio 2022), il coreano Kim haKim hailche lo legherà al, base di treconper attivare ulteriori … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - AlfredoPedulla : Ecco #Kim, il giorno delle visite. La prima e unica scelta del #Napoli per sostituire #Koulibaly ?@Fra__Tringali? - tvdellosport : ?? NAPOLI, VISITE MEDICHE PER KIM È arrivato da qualche minuto a Villa Stuart Kim Min-Jae, prossimo difensore del N… - antonio_race : RT @claudioruss: La prima immagine di #Kim Min-jae con la maglia del #Napoli e con il presidente Aurelio De Laurentiis. Annuncio ufficiale… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO TWEET - Napoli, ecco ADL con Kim Min-Jae a Castel di Sangro -