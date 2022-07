Napoli Kepa, lo spagnolo resta un’opzione per la porta: le ultime (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Napoli è alla ricerca di un portiere da affiancare a Meret: le strade degli azzurri portano a Kepa del Chelsea Il Napoli è alla ricerca di un portiere da affiancare a Meret: le strade degli azzurri portano a Kepa del Chelsea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giuntoli potrebbe lavorare al portiere spagnolo. Kepa ha bisogno di rilanciarsi dopo alcune stagioni deludenti e sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di provare una nuova avventura. Al momento i Blues sparano alto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilè alla ricerca di un portiere da affiancare a Meret: le strade degli azzurrino adel Chelsea Ilè alla ricerca di un portiere da affiancare a Meret: le strade degli azzurrino adel Chelsea. Secondo quanto rito dal Corriere dello Sport, Giuntoli potrebbe lavorare al portiereha bisogno di rilanciarsi dopo alcune stagioni deludenti e sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di provare una nuova avventura. Al momento i Blues sparano alto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : Ieri c’è stata una chiacchierata tra il #Napoli e l’entourage di #Kepa, pista segnalata nei giorni scorsi. Il porti… - SSCNChop : RT @CalcioNews24: Il #Napoli pensa a #Kepa per la porta ?? - CalcioNews24 : Il #Napoli pensa a #Kepa per la porta ?? - SSCNChop : RT @tuttonapoli: Gazzetta - Dopo Kim il Napoli sogna Kepa: serve l'aiuto del Chelsea - infoitsport : Napoli, CdS: “Meret non firma per ora e Kepa si avvicina” -