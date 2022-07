Napoli | il nuovo portiere può arrivare dal Real Madrid Interesse per Lunin

sscnapoli : ?? ONEFOOTBALL è il nostro nuovo Global Partner. Per scoprire di più clicca qui ?? - napolipiucom : Kim Min-jae è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore sudcoreano ha firmato il contratto con la SSCN ed è pront… - Red_Park__ : Scusate ma parlano del nuovo arrivato coreano al Napoli e mettono Maniac degli Stray Kids in sottofondooooo VOLANDO… - infoitsport : Kim Min-jae è un nuovo giocatore del Napoli: ha firmato con De Laurentiis - M4r17713ll0 : #Kim minchia è, è un nuovo calciatore del #Napoli -

Il difensore coreano ha firmato un contratto per tre anni più due ed è costato al20 milioni di di euro, pagati al ...Nel frattempo, però, si va delineando un, intrigante intreccio di mercato. Il West Ham all'assalto di Zielinski: super offerta .su Lo Celso, ma la concorrenza è nutrita . Tifosi azzurri ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Kim Min-jae è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli e la sua vecchia squadra, il Fenerbahce, lo ha salutato sui social ...