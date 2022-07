Napoli, Bassolino derubato sul bus del cellulare: lui se ne accorge e blocca il ladro (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Sul 140 mi sfila il cellulare dalla tasca della giacca. Ma per fortuna un signore gesticolando mi fa capire e così sono riuscito a riprenderlo bloccando il ladro un attimo prima che scendesse dal bus". A raccontare sul suo profilo Facebook la disavventura (a lieto fine) in cui è incorso è lo stesso protagonista, il consigliere comunale ed ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Sul 140 mi sfila ildalla tasca della giacca. Ma per fortuna un signore gesticolando mi fa capire e così sono riuscito a riprenderlondo ilun attimo prima che scendesse dal bus". A raccontare sul suo profilo Facebook la disavventura (a lieto fine) in cui è incorso è lo stesso protagonista, il consigliere comunale ed ex sindaco diAntonio

