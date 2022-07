Napoli amichevoli a pagamento, il giornalista georgiano: “Inaccettabile” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Napoli oggi gioca in amichevole contro l’Adana Demirspor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella. Per assistere alla partita attraverso tv e streaming bisognerà pagare 9,99 euro su qualsiasi piattaforma. È sempre stato così nell’era De Laurentiis che in questa stagione ha concesso almeno due amichevoli gratuite, quelle giocate a Dimaro contro formazioni di dilettanti. Ora che ci sono le amichevoli internazionali, quindi con maggiore curiosità di vedere il comportamento del club, il Napoli decide di farle pagare. Una scelta criticata fortemente da Paolo Del Genio. Oggi perché la critica alle amichevoli a pagamento è arrivata anche dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia che segue costantemente le vicende del Napoli da quando ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Iloggi gioca in amichevole contro l’Adana Demirspor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella. Per assistere alla partita attraverso tv e streaming bisognerà pagare 9,99 euro su qualsiasi piattaforma. È sempre stato così nell’era De Laurentiis che in questa stagione ha concesso almeno duegratuite, quelle giocate a Dimaro contro formazioni di dilettanti. Ora che ci sono leinternazionali, quindi con maggiore curiosità di vedere il comportamento del club, ildecide di farle pagare. Una scelta criticata fortemente da Paolo Del Genio. Oggi perché la critica alleè arrivata anche dalDachi Tsurtsumia che segue costantemente le vicende delda quando ...

