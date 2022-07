Napoli-Adana, formazioni: Ostigard titolare con Demme Gaetano ed Elmas (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alle 20.30 a Castel di Sangro si gioca la prima amichevole del Napoli in Abruzzo. Il Napoli affronta la squadra turca dell’Adana. Questa la formazione scelta da Spalletti. StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme, Gaetano, Politano, Osimhen, Elmas. La partita sarà a pagamento (10 euro) su Facebook e sul canale Sky 251. A stamattina i biglietti venduti sono stati 700 (su una capienza di 5mila spettatori). StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme, Gaetano, Politano, Osimhen, Elmas.#NapoliAdana #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Y12slwjDH1 — Official SSC Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alle 20.30 a Castel di Sangro si gioca la prima amichevole delin Abruzzo. Ilaffronta la squadra turca dell’. Questa la formazione scelta da Spalletti. StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani,, Mario Rui, Anguissa,, Politano, Osimhen,. La partita sarà a pagamento (10 euro) su Facebook e sul canale Sky 251. A stamattina i biglietti venduti sono stati 700 (su una capienza di 5mila spettatori). StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani,, Mario Rui, Anguissa,, Politano, Osimhen,.##ForzaSempre pic.twitter.com/Y12slwjDH1 — Official SSC...

