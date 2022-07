Napoli-Adana Demirspor 2-2 a Castel di Sangro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Castel di Sangro – Come riporta il sito ufficiale del Napoli, la squadra azzurra pareggia la prima amichevole internazionale al Patini contro l'Adana per 2-2. Il risultato conta relativamente perchè gli azzurri comandano gioco e campo per oltre un'ora e poi subiscono il sorpasso per due rigori ma hanno la forza e l'impeto di pareggiare al 90esimo. Napoli che parte forte, colpisce una traversa con Rrahmani e crea varie palle gol. Nella ripresa il giusto premio per la mole di azioni profusa arriva con la rete di Lozano in spaccata servito da un cross delizioso di Kvaratskhelia. Il georgiano mostra ancora il suo talento anche più tardi quando entra in area tra due difensori e calcia di destro teso, il portiere salva. Per 70 minuti un Napoli davvero autorevole e intenso. Poi al 74' ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022)di– Come riporta il sito ufficiale del, la squadra azzurra pareggia la prima amichevole internazionale al Patini contro l'per 2-2. Il risultato conta relativamente perchè gli azzurri comandano gioco e campo per oltre un'ora e poi subiscono il sorpasso per due rigori ma hanno la forza e l'impeto di pareggiare al 90esimo.che parte forte, colpisce una traversa con Rrahmani e crea varie palle gol. Nella ripresa il giusto premio per la mole di azioni profusa arriva con la rete di Lozano in spaccata servito da un cross delizioso di Kvaratskhelia. Il georgiano mostra ancora il suo talento anche più tardi quando entra in area tra due difensori e calcia di destro teso, il portiere salva. Per 70 minuti undavvero autorevole e intenso. Poi al 74' ...

sscnapoli : ?? #NapoliAdana domani alle ore 20:30. Seguila in diretta pay per view sulla pagina Facebook del club e su @SkySport… - zazoomblog : Napoli - Adana 1 - 0: la sblocca Lozano - #Napoli #Adana #sblocca #Lozano - rvotebannate : RT @BisInterista: Ruote Bucate al gol di Sari in Napoli - Adana Demirspor - sscalcionapoli1 : Napoli, Lozano già in forma per il campionato: doppietta all’Adana, 2-2 per gli azzurri - sportface2016 : #NapoliAdanaDemirspor 2-2, le pagelle e il tabellino -