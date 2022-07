Nancy Pelosi a Taiwan | la risposta della Cina agli Usa | ' Ci saranno conseguenze'

facio75 : RT @dariodangelo91: Mentre siamo giustamente presi dalla campagna elettorale più pazza degli ultimi anni, il mondo prova ad alzare l'astice… - armdigennaro : RT @dariodangelo91: Mentre siamo giustamente presi dalla campagna elettorale più pazza degli ultimi anni, il mondo prova ad alzare l'astice… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Mentre siamo giustamente presi dalla campagna elettorale più pazza degli ultimi anni, il mondo prova ad alzare l'astice… - EdoardoS95 : RT @dariodangelo91: Mentre siamo giustamente presi dalla campagna elettorale più pazza degli ultimi anni, il mondo prova ad alzare l'astice… - Antizanz : RT @dariodangelo91: Mentre siamo giustamente presi dalla campagna elettorale più pazza degli ultimi anni, il mondo prova ad alzare l'astice… -

Si riaccende la tensione tra Stati Uniti e Cina in vista della possibile visita dia Taiwan, città - stato da tempo oggetto delle mire espansionistiche del Dragone. Nel corso di una conferenza stampa, il ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha minacciato gli Usa: ...Pechino: "Siamo fermamente contrari alla visita" La Cina torna a lanciare moniti contro gli Stati Uniti per la possibile visita della Speaker,, a Taiwan. "Ne pagheranno le conseguenze", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, nel corso di una conferenza stampa. "Siamo fermamente contrari alla visita della ...Pechino, 27 lug. (askanews) - La Cina ha lanciato un avvertimento agli Stati Uniti su 'tutte le conseguenze' che dovranno 'assumere' nel caso di ...Secondo la Cnn, intanto, l'Amministrazione Biden sta cercando di convincere la presidente della Camera che il suo potenziale viaggio a Taiwan potrebbe comportare dei rischi in un momento molto delicat ...