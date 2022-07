Nagelsmann su De Ligt: “Mi ha detto che l’allenamento di oggi è stato il più duro degli ultimi quattro anni” (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 10:30:58 Il web è in trepidazione: No c’è qualche dubbio Giuliano Nagelmann È uno dei migliori allenatori al mondo, ma è anche uno di quelli che ‘non si taglia la lingua’ quando si rivolge alla stampa, come ha fatto qualche giorno fa quando si è pronunciato sull’acquisto di Lewandowski. per Bara. Questa volta ha tirato un dardo alla Juventus, dal momento che ha messo in discussione il metodo di allenamento che gli italiani stanno portando avanti in questi anni in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Secondo il tedesco, De Ligt, suo recente acquisto, ha ammesso di non essersi allenato così duramente negli ultimi quattro anni: “Ho parlato con lui dopo l’allenamento e mi ha detto che la sessione di oggi è stata la più dura ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 10:30:58 Il web è in trepidazione: No c’è qualche dubbio Giuliano Nagelmann È uno dei migliori allenatori al mondo, ma è anche uno di quelli che ‘non si taglia la lingua’ quando si rivolge alla stampa, come ha fatto qualche giorno fa quando si è pronunciato sull’acquisto di Lewandowski. per Bara. Questa volta ha tirato un dardo alla Juventus, dal momento che ha messo in discussione il metodo di allenamento che gli italiani stanno portando avanti in questiin un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Secondo il tedesco, De, suo recente acquisto, ha ammesso di non essersi allenato così duramente negli: “Ho parlato con lui dopoe mi hache la sessione diè stata la più dura ...

