Musetti | coach Tartarini | Il meglio deve arrivare | Lorenzo sta lavorando

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo la vittoria di Amburgo crescono ancora di più le aspettative su. L'azzurro, da anni è seguito da Simonestorico che ha parlato a Gazzetta Dello Sport. "Da quando lo seguo, non l'ho mai dovuto riprendere per una allenamento saltato o un consiglio non seguito. È un ragazzo serissimo, ma molto critico con se stesso ed è questo che ...

Dopo la vittoria di Amburgo crescono ancora di più le aspettative su Lorenzo. L'azzurro, da anni è seguito da Simone Tartarini,storico che ha parlato a Gazzetta Dello Sport. "Da quando lo seguo, non l'ho mai dovuto riprendere per una allenamento saltato o un ...Ora la battuta viaggia a più di 200 all'ora e la percentuale di prime è salita ', le precisazioni delitaliano. Nel 2019 sul Centrale Beppe Croce, in occasione della premiazione dell'AON Challenger Memorial Giorgio Messina, Lorenzo Musetti, a quei tempi numero 495 ATP, ritirò il premio Giovanni Calissano ass ...