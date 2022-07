Musetti-Cecchinato domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lorenzo Musetti affronterà Marco Cecchinato negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Umago 2022. Si tratta del secondo derby tra i due giocatori. Il primo si disputò al terzo turno del Roland Garros 2021. In quell’occasione il giovane carrarino la spuntò dopo cinque set di elevatissimo livello. Entrambi arrivano da due successi al terzo. Musetti ha sconfitto lo sloveno Bedene (in gara con il ranking protetto) mentre Cecchinato ha faticato più del previsto per avere la meglio della wild card croata Poljicak. Il campione di Amburgo partirà con i favori del pronostico. Guai però a sottovalutare il palermitano, che in questo torneo sa alla perfezione come fare male visto che lo ha portato a casa quattro anni fa. Per lui in palio ci sono punti importanti per cercare di riavvicinare la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lorenzoaffronterà Marconegli ottavi di finale del torneo Atp 250 di. Si tratta del secondo derby tra i due giocatori. Il primo si disputò al terzo turno del Roland Garros 2021. In quell’occasione il giovane carrarino la spuntò dopo cinque set di elevatissimo livello. Entrambi arrivano da due successi al terzo.ha sconfitto lo sloveno Bedene (in gara con il ranking protetto) mentreha faticato più del previsto per avere la meglio della wild card croata Poljicak. Il campione di Amburgo partirà con i favori del pronostico. Guai però a sottovalutare il palermitano, che in questo torneo sa alla perfezione come fare male visto che lo ha portato a casa quattro anni fa. Per lui in palio ci sono punti importanti per cercare di riavvicinare la ...

