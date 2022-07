Muore a 103 anni James Lovelock | lo scienziato inglese che teorizzò Gaia e cercava gli alieni su Marte

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo, fisico, chimico e climatologo considerato un’icona della scienza del XX secolo, famoso per aver formulato l’ipotesinel 1965, è morto nel giorno del suo 103esimo compleanno nella sua casa in Cornovaglia. Membro della Royal Society di Londra dal 1974,ha collaborato tra le altre cose ai programmi spaziali della Nasa che hanno portato la sonda Viking su, ideando i rilevatori che avrebbero dovuto verificare la presenza di vita sul Pianeta rosso. Interessato a tematiche ambientali, è celebre per aver messo a punto il metodo che ha permesso di individuare il buco dell’ozono, oltre che per aver proposto l’audace teoria di, secondo la quale l’intero pianeta Terra è una sorta di organismo vivente ...

È morto ieri, nel giorno del suo 103esimo compleanno lo scienziato James Lovelock, noto per aver elaborato la teoria di "Gaia", per la quale la vita sulla Terra è una comunità autoregolata di organismi che interagiscono tra loro e con l'ambiente ...