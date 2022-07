MotoGP, Pesaro omaggia Valentino Rossi (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’installazione è alta 4 metri e larga 6 ed è stata trasportata in elicottero fino a piazzale D’Annunzio: “Un vero onore”, le parole di Valentino. Il casco più grande del mondo in omaggio al più grande pilota del mondo! I tifosi di Rossi sono accorsi un po’ da ogni parte d’Italia e non solo per assistere alla cerimonia di presentazione del gigantesco casco dedicato a Rossi. Un’opera di Riccardo Sivelli pesante 400 kg, alta 6 m e larga 4. Valentino commenta: “L’idea l’ho amata sin dal primo momento, visto che sono un grandissimo appassionato di caschi sin da bambino. Mi rappresenta!”. Un omaggio alla carriera di Valentino, è stato il commento del sindaco Matteo Ricci. Valentino è lo sportivo più grande di sempre, che ha fatto emozionare milioni di persone in tutto il mondo. Ma a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’installazione è alta 4 metri e larga 6 ed è stata trasportata in elicottero fino a piazzale D’Annunzio: “Un vero onore”, le parole di. Il casco più grande del mondo in omaggio al più grande pilota del mondo! I tifosi disono accorsi un po’ da ogni parte d’Italia e non solo per assistere alla cerimonia di presentazione del gigantesco casco dedicato a. Un’opera di Riccardo Sivelli pesante 400 kg, alta 6 m e larga 4.commenta: “L’idea l’ho amata sin dal primo momento, visto che sono un grandissimo appassionato di caschi sin da bambino. Mi rappresenta!”. Un omaggio alla carriera di, è stato il commento del sindaco Matteo Ricci.è lo sportivo più grande di sempre, che ha fatto emozionare milioni di persone in tutto il mondo. Ma a ...

