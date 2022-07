Morto sui binari | treni metropolitani fermi

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si conoscono ancora tutti i dettagli sul ritrovamento del corpo di un uomo privo di vita sulla linea ferroviaria, altezza fermata metropolitana Parco Arbostella. Segnalazione è avvenuta intorno alle 8:30. Della persona deceduta ancora non sono state fornite le generalità. Si sa solo che ha carnagione chiara, etá apparente 40/50 anni. Sul posto i vigili del fuoco e di servizi cimiteriali del Comune di Salerno, insieme agli agenti della Polfer e della polizia di stato che stanno indagando su quanto accaduto. Non si esclude l’ipotesi di un investimento. Al momento idella metropolitana sono chiusi ed. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

