Morta Celina Seghi | la “signora delle nevi” aveva 102 anni Lo sci italiano dice addio alla sua campionessa

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “E’ venuta a mancare questa notte all’età di 102, leggenda del mondo dello sci alpino e tra le più grandi campionesse della disciplina già prima della guerra. Unaprime sciatrici alpine italiane, detentrice di un palmares straordinario“. Così la Fisi ha detto, la sciatrice più vincente della storia a livello nazionale. Era conosciuta come “La” proprio per il numero incredibile di medaglie vinte.nasce all’Abetone il 6 marzo 1920, pochi mesi prima di Zeno Colò, unico azzurro della storia a conquistare l’oro olimpico in discesa libera e anch’esso originario dell’Abetone. Insieme a Colò, Vittorio Chierroni e Gualtiero Petrucci fu parte ...