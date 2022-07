Morata Juve, indizio sul possibile ritorno. Cosa è successo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Morata Juve: lo spagnolo torna a Torino? indizio sul possibile ritorno dell’attaccante in bianconero: Cosa è successo La Juve ripensa ad Alvaro Morata per rinforzare il suo attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, un nuovo indizio avvicina lo spagnolo al suo ennesimo ritorno in quel di Torino. Morata e sua moglie, Alice Campello, stanno infatti ristrutturando la loro casa nel capoluogo piemontese. La curiosità è che hanno affidato i lavori al brand VMaison, che fa capo a Veronica Zimbaro, moglie di Marco Storari, attuale dirigente del club bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022): lo spagnolo torna a Torino?suldell’attaccante in bianconero:Laripensa ad Alvaroper rinforzare il suo attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, un nuovoavvicina lo spagnolo al suo ennesimoin quel di Torino.e sua moglie, Alice Campello, stanno infatti ristrutturando la loro casa nel capoluogo piemontese. La curiosità è che hanno affidato i lavori al brand VMaison, che fa capo a Veronica Zimbaro, moglie di Marco Storari, attuale dirigente del club bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

