Monza, in arrivo Bondo: domani le visite mediche (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Monza batte un altro colpo, è in arrivo Warren Bondo: il centrocampista classe 2003, svincolato dopo l'avventura al Nancy, domani... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilbatte un altro colpo, è inWarren: il centrocampista classe 2003, svincolato dopo l'avventura al Nancy,...

romeoagresti : Capitolo #Ranocchia: il #Monza è in pressing totale e sta provando a chiudere nei prossimi giorni il suo arrivo dal… - tvdellosport : SIMEONE-NAPOLI E PETAGNA-MONZA: ANNUNCI VICINI Il Monza è a un passo dall'ufficializzare l'acquisto di Andrea Peta… - GiovaAlbanese : ?? #Ranocchia a Monza, in arrivo dalla #Juventus ? #calciomercato - tiornanedue : RT @cmdotcom: #Monza , in arrivo #Bondo : domani le visite mediche - LeviAck8_ : RT @Glongari: #Monza show. In arrivo anche Warren #Bondo che atterrerà in serata a Linate. ???? -