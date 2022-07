Monza, Galliani insiste per un centrocampista della Roma! (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono ore caldissime sul fronte Monza-Roma. Da diversi giorni, come ben sappiamo, le due società hanno avviato una trattativa per il trasferimento di Gonzalo Villar alla corte del club di Silvio Berlusconi. Nonostante i continui contatti, le parti non sono riuscite a trovare un’intesa di massima. Ma in queste ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due club avrebbero intensificato ulteriormente i dialoghi per cercare di raggiunto un accordo totale. Monza Villar Calciomercato A quanto pare, Adriano Galliani e Tiago Pinto stanno trattando sulla cifra del riscatto che il Monza dovrà versare nelle casse della Roma. Inoltre, i giallorossi sarebbero intenzionati ad inserire anche un diritto di ricompra all’interno delle trattativa. Saranno decisive le prossime ore per ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono ore caldissime sul fronte-Roma. Da diversi giorni, come ben sappiamo, le due società hanno avviato una trattativa per il trasferimento di Gonzalo Villar alla corte del club di Silvio Berlusconi. Nonostante i continui contatti, le parti non sono riuscite a trovare un’intesa di massima. Ma in queste ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due club avrebbero intensificato ulteriormente i dialoghi per cercare di raggiunto un accordo totale.Villar Calciomercato A quanto pare, Adrianoe Tiago Pinto stanno trattando sulla cifra del riscatto che ildovrà versare nelle casseRoma. Inoltre, i giallorossi sarebbero intenzionati ad inserire anche un diritto di ricompra all’interno delle trattativa. Saranno decisive le prossime ore per ...

