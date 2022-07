Momenti di paura a Torvaianica: fiamme nel balcone, i vicini lanciano l’allarme (FOTO) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Momenti di paura poco fa a Torvaianica dove un principio d’incendio ha fatto scattare l’allarme in una palazzina. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno impedito che l’incendio, partito da un terrazzo, prendesse corpo e si estendesse al resto dello stabile. Incendio in Via Rumenia oggi Stando a quanto ricostruito le fiamme sarebbero divampate all’improvviso all’interno di un vaso situato in un balcone al secondo piano della palazzina in Via Rumenia, altezza Via Toledo. Accortisi di quanto stava accadendo, e preoccupati dalla presenza di vestiti stesi nelle vicinanze, i vicini (la casa era vuota in quel momento, ndr) hanno immediatamente lanciato l’allarme chiamando il NUE. L’intervento dei Vigili del Fuoco In breve ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022)dipoco fa adove un principio d’incendio ha fatto scattarein una palazzina. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno impedito che l’incendio, partito da un terrazzo, prendesse corpo e si estendesse al resto dello stabile. Incendio in Via Rumenia oggi Stando a quanto ricostruito lesarebbero divampate all’improvviso all’interno di un vaso situato in unal secondo piano della palazzina in Via Rumenia, altezza Via Toledo. Accortisi di quanto stava accadendo, e preoccupati dalla presenza di vestiti stesi nelle vicinanze, i(la casa era vuota in quel momento, ndr) hanno immediatamente lanciatochiamando il NUE. L’intervento dei Vigili del Fuoco In breve ...

