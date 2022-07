Molinari Repubblica | ' La vera sorpresa di questa crisi di governo è stata Forza Italia'

Maumol : Credo che gran parte dell'elettorato moderato abbia difficoltà a riconoscersi nella scelta di Forza Italia di far c… - Maumol : 5Stelle, Lega e Forza Italia vanno contro l'interesse nazionale, un indebolimento che pagheremo caro - Maumol : La nostra credibilità forse è stata liquidata da Forza Italia, Lega e 5 Stelle. Questa notte siamo tutti più deboli - Chicchi30034355 : RT @AdrianaSpappa: #Molinari (Repubblica): 'sin dall'inizio hanno spiegato che la loro strategia è staccare l'EU dagli USA per indebolire i… - MScofferi : @repubblica Resa dei conti? Titolone! E tra balena bianca pugno chiuso democristiano e Calenda? Molinari femminista: si amano -

- 'Sappiamo di Meloni e Salvini, ma la scelta di Silvio Berlusconi di votre contro Draghi pone domande importanti che hanno a che vedere con le scelte dell'elettorato moderato nel nord italia' ha ...Il grande e immenso Ministro Di Maio, grazie alle sue gesta eroiche, ha conquistato il sostegno persino del direttore di, con il quale sta dicendo in TV che le scelte di Conte sarebbero state veicolate da Putin. Siamo in campagna elettorale ma non è che si può dire di tutto con una faccia di bronzo ... Molinari: 'Il centrosinistra può puntare agli elettori moderati' "Sappiamo di Meloni e Salvini, ma la scelta di Silvio Berlusconi di votre contro Draghi pone domande importanti che hanno a che vedere con le scelte dell'elettorato moderato nel nord italia" ha dichia ...Alcuni esponenti del partito hanno visto un'allusione in quell'immagine scelta per la prima pagina del quotidiano ...