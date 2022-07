Mister Italia 2022, un ragazzo di Benevento tra i 90 prefinalisti nazionali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è anche un ragazzo 19enne di Benevento tra i prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di bellezza promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.Antonio Pio Feleppa, 1,83 di altezza, studente, ma con l’ambizione di sfondare nel mondo dello spettacolo come modello, sarà a Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti da tutta Italia. Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è anche un19enne ditra iin corsa per il titolo di, il prestigioso concorso di bellezza promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.Antonio Pio Feleppa, 1,83 di altezza, studente, ma con l’ambizione di sfondare nel mondo dello spettacolo come modello, sarà a Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinaliinsieme ad altri 90 contendenti provenienti da tutta. Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di ...

TV7Benevento : UN RAGAZZO DI BENEVENTO IN CORSA PER 'MISTER ITALIA 2022' - - venti4ore : Un ragazzo di Massa Carrara in corsa per il titolo di “Mister Italia 2022” - News_24it : GIULIANOVA – C’è anche un ragazzo ventenne di Latina tra i prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister… - Lunanotizie : ?? Mister Italia, c’è anche un ragazzo di Latina: è Angelo Von Gunten ?? Leggi qui - Gazzettino : A 19 anni Alberto di Montebelluna rincorre il sogno di diventare Mister Italia -