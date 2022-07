Mise | 205mila iscrizioni al registro opposizioni telemarketing nel primo giorno

(Di mercoledì 27 luglio 2022) In particolare, oltre 166.000 utenti hanno scelto la piattaforma www.delle.it ...Corte dei Conti il decreto sulle tariffe che diventera' operativo con la pubblicazione in Gazzetta ...

MediasetTgcom24 : Telemarketing, in un giorno oltre 205mila iscritti al registro delle opposizioni #registrodelleopposizioni… -

Prima Tivv√Ļ

... ricorda il. Gli operatori che vorranno adoperare per attivita' di telemarketing i numeri telefonici e gli indirizzi postali saranno obbligati a consultare mensilmente il registro e comunque ...Gli operatori che vorranno adoperare per attività di telemarketing i numeri telefonici e gli indirizzi postali saranno obbligati a consultare mensilmente il registro e comunque, ricorda il, ... Mise: 205 mila le iscrizioni al registro delle opposizioni durante il primo giorno Sono oltre 205mila gli italiani che, nel primo giorno di operatività del servizio, si sono iscritti al nuovo registro pubblico delle opposizioni per tutelare la propria privacy dalle attività di telem ...Roma, 27 lug. (askanews) - Sono 205.000 i cittadini che alle ore 17.30 si sono iscritti al nuovo registro pubblico delle opposizioni. Lo comunica ...