Milano, tre assalti nelle gioiellerie del centro: presi i Pink Panhers. In manette 3 montenegrini (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prendi i gioielli e scappa. In un minuto al massimo. La tecnica è a orologeria: distruggi e prendi (smash and grab), viene definita. Tutto deve funzionare come un orologio svizzero. Sfondare, entrare, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prendi i gioielli e scappa. In un minuto al massimo. La tecnica è a orologeria: distruggi e prendi (smash and grab), viene definita. Tutto deve funzionare come un orologio svizzero. Sfondare, entrare, ...

